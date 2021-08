Covid, deceduto 74enne di Campobasso: non c’erano vittime dal 1° luglio. Altri due ricoveri al Cardarelli

Dopo quasi due mesi senza vittime, si tornano, purtroppo, a contare decessi per Covid in Molise. L’ultimo risaliva al 1° luglio e oggi si registra la 493esima morte per questo maledetto virus. Ma le notizie negative di questa domenica non finiscono qui perché, purtroppo, ci sono anche altri due ricoveri.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 22 agosto, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 74 anni di Campobasso che era ricoverato in malattie infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono 493.

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di San Giacomo degli Schiavoni e uno di Sesto Campano hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto salgono 7 i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in terapia intensiva (36 anni di Guglionesi) e 6 in malattie infettive.

Oggi si registrano 3 nuovi casi su 145 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 2%.

I nuovi positivi (3) sono:

1 Campolieto

1 Sesto Campano

1 Termoli

I guariti di giornata sono 3 e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 195, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.153.

I guariti totali sono 13.451, i decessi 493. In isolamento si trovano 2.215 cittadini.