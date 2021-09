Covid, dati stabili dal Bollettino: 10 positivi e 14 guariti. Un paziente dimesso

Dieci nuovi positivi al Covid, un paziente di Frosolone dimesso da Malattie Infettive e 14 negativizzati (quindi guariti). Questo in sintesi il bollettino Covid diramato dalla Asrem oggi 23 settembre a fronte di un numero considerevole di tamponi processati: 439.



NUOVI POSITIVI:

1 CAMPOMARINO

1 FORNELLI

1 ISERNIA

2 PETRELLA TIFERNINA

3 TERMOLI

2 VENAFRO

GUARITI (14)

4 AGNONE

2 CAMPOBASSO

2 CAMPOMARINO

2 MONTEFALCONE NEL SANNIO

1 PORTOCANNONE

1 SAN FELICE

1 TERMOLI

1 TRIVENTO



Gli attualmente positivi in Molise sono 156, mentre scende a 5 il totale dei pazienti ricoverati al Cardarelli: 3 in Malattie infettive e 2 in Terapia Intensiva.