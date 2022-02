Covid, dati in peggioramento: altri due pazienti in Rianimazione, 5 ricoveri e un decesso

In 6 in Terapia Intensiva: tasso di occupabilità al 15,3%. I nuovi casi sono 377

Situazione ancora in peggioramento in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Da lunedì si tornerà in zona gialla ma intanto i dati odierni continuano ad essere preoccupanti. Principalmente per gli ospedalizzati: oggi ci sono altri 5 ricoveri e 2 nuovi trasferimenti un Terapia Intensiva: il reparto ora conta 6 pazienti, con un tasso di occupazione di posti letto del 15,3%, con la soglia critica, fissata al 10%, abbondantemente superata.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 12 febbraio, si registra 1 decessi: non ce l’ha fatta un uomo di 81 anni di Bojano che era ricoverato in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 554.

Situazione al Cardarelli

Due Castelmauro e San Martino in Pensilis si sono aggravati e sono stati trasferiti in Terapia Intensiva. Oggi si registrano ben 5 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso (2), Campomarino, Montagano e Ururi si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi c’è un dimesso, un paziente di Sesto Campano ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali salgono a 48, di cui 27 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 6 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 48 ricoverati, 19 non sono vaccinati, 3 hanno una dose, 6 hanno due dosi e 20 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 377 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2750 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,7%.

I tamponi molecolari processati sono stati 1031 ed i positivi riscontrati 74. I tamponi rapidi processati sono stati 1719 ed i positivi riscontrati 303.

I nuovi casi (377) sono:

Oggi si registrano 36 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 7.708, di questi 2.011 da tampone molecolare Asrem e 5.697 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 34.848.

I guariti totali sono 26.572, i decessi 554. In isolamento si trovano 2.828 cittadini.