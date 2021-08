Covid, dati confortanti: 2 dimessi dal Cardarelli e 3 nuovi contagi. Tasso di positività all’1%

Dati confortanti quelli odierni sul fronte dell’emergenza Covid. Principalmente per quanto riguarda gli ospedalizzati che diminuiscono, ma calano anche contagi e tasso di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 17 agosto, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non si registrano trasferimenti, e nemmeno nuovi ricoveri, ma oggi per fortuna ci sono due dimessi: due pazienti di Santa Croce di Magliano hanno superato la malattia e hanno lasciato il Cardarelli. Pertanto scendono 6 i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in terapia intensiva (36 anni di Guglionesi) e 5 in malattie infettive.

Oggi si registrano 3 nuovi casi su 282 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che scende all’1%.

I nuovi positivi (3) sono:

1 Guglionesi

2 Santa Croce di Magliano

I guariti di giornata sono 3 e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 157, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.099.

I guariti totali sono 13.436, i decessi 492. In isolamento si trovano 2.170 cittadini.