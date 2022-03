Covid, dal primo aprile stop alla DaD. Incognita mascherine in classe

Niente più didattica a distanza con la fine dello stato di emergenza, tanti i dubbi sull’uso dei Dpi al chiuso. Il Governo al lavoro per redigere una road map delle riaperture

Meno di un mese. Inizia il countdown per il 31 marzo, data scelta dal Governo quale fine dello stato di emergenza, a più di due anni dalla sua emanazione.

Il governo non sembra intenzionato a prorogare lo stato di emergenza e questo significherebbe un ritorno alla gestione ordinaria della pandemia.

Nei prossimi giorni arriverà una road map delle riaperture, così come confermato dal premier Mario Draghi.

E’ bene ricordare una cosa ovvero che la pandemia ci ha insegnato che è complicato fare previsioni a lungo termine, ma al momento tutte le dichiarazioni di ministri e sottosegretari del governo vanno in questa direzione.

Le possibili novità a scuola con la fine dello stato di emergenza, dal 1° aprile

Secondo quanto detto da Mario Draghi, verrà meno la didattica a distanza. Per quanto riguarda il green pass, si fa largo l’ipotesi di mantenerlo almeno fino al 15 giugno per salire sui mezzi di trasporto e nei luoghi al chiuso, dunque anche a scuola e su scuolabus, treni, bus, con cui milioni di studenti si spostano ogni giorno. Ma i temi sul tavolo sono anche altri, ovviamente.

Cosa ne sarà, invece, delle mascherine in classe?

Per il momento non c’è nessuna indicazione ufficiale anche se il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si è sbilanciato nei giorni scorso, affermando che, a metà aprile, anche al chiuso potremmo dire addio ai dispositivi di protezione individuale.

“Il comitato tecnico scientifico e il ministero della Salute sarebbero chiamati a rivedere i protocolli per la frequenza scolastica e, come ministero dell’Istruzione, potremmo sollecitare una normalizzazione delle attività didattiche per l’ultima parte dell’anno scolastico”, ha detto il sottosegretario.

“Niente più quarantene, niente più discriminazioni tra studenti, niente più impazzimenti per le famiglie”, ha aggiunto. Secondo il sottosegretario Sasso, “qualche misura precauzionale potrebbe rimanere anche con la fine dello stato di emergenza, sempre a tutela degli studenti e dei lavoratori della scuola. Sicuramente ci spenderemo affinché il ritorno alla normalità sia effettivo per tutti, senza distinzione in base allo stato vaccinale”.