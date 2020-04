Covid, dai balconi un applauso a chi “si impegna per noi”

“Termoli esci sui balconi”, l’iniziativa di ringraziamento per la domenica di Pasqua

Un lungo e caloroso applauso di ringraziamento per augurare buona Pasqua a tutte quelle persone che si stanno prodigando anche a rischio della vita nell’emergenza Coronavirus. È questa l’iniziativa ideata da Michele Trombetta assieme ad un gruppo di amici e che sarà attuata la domenica di Pasqua alle 12.

L’evento si chiama “Termoli esci sul balcone” ed è stato creato come una forma di ringraziamento. “Alle 12 della domenica di Pasqua tutti i termolesi potranno uscire sulle finestre, gli usci, i balconi per rendere grazie e omaggiare tutte quelle persone che in questo momento di emergenza sanitaria Mondiale, si stanno adoperando a costo della loro vita per cercare di salvare quella degli altri – ha affermato Trombetta – Mi riferisco a tutto il personale sanitario, dai primari e dirigenti di struttura sanitaria all’ultimo dei portantini, ai docenti e personale non docente, agli stessi studenti di ogni ordine e grado delle Scuole, a tutti le associazioni di volontariato, protezione civile, esercito, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, al personale di supermercati, centri commerciali che stanno lavorando per non farci mancare gli approvvigionamenti e a tutti coloro che stanno contribuendo alla salvaguardia della nostra salute.

Un piccolo ma significativo gesto di ringraziamento dei termolesi. Un caloroso applauso con la speranza che si possa ascoltare in tutta la città e rompa per qualche attimo il sinistro silenzio che questo Coronavirus ci ha imposto senza nessuna pietà.



Vi prego amici social se vogliamo fare in modo che questo messaggio possa giungere a tutti condividetelo sui vostri profili e promulgatelo il più possibile grazie e ci sentiamo Domenica 12 Aprile ore 12,00 sui balconi termolesi. Grazie a tutti voi!”.