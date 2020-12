Covid, da oggi scattano 72 ore di zona arancione: ecco cosa si può fare

Da oggi, 28 dicembre, e fino alla mezzanotte del 30 dicembre, l’Italia torna in zona arancione. Riaprono i negozi (non solo quelli alimentari) e sarà possibile spostarsi, all’infuori del coprifuoco 22-5, senza autocertificazione. Sarà possibile andare a trovare parenti e amici senza le restrizioni sperimentate dal 24 al 27 dicembre.

Il coprifuoco dalle 22 alle 5

Continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell’entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione (c’è comunque il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia): conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Autocertificazione solo nel coprifuoco

L’autocertificazione è necessaria solo per spostamenti all’interno del comune tra le 22 e le 5 (l’orario del coprifuoco) o per giustificare spostamenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute.

Nel proprio Comune visite senza restrizioni

Sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti (sempre con moderazione, visto che le feste, anche private, restano vietate) entro tali orari e ambiti territoriali (senza quindi le restrizioni sperimentate dal 24 al 27 dicembre). Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Riaprono i negozi

Riaprono i negozi (non solo quelli di alimentari e beni di prima necessità), con la possibilità di tenere alzate le saracinesche fino alle 21 (orario lungo per evitare assembramenti dovuti a un orario più ristretto di attività). Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Bar e ristoranti solo per asporto

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, restano aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario.

Alberghi aperti e sì alla ristorazione per i clienti

Ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. È consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Non è consentita l’attività turistica fuori regione.

Sì agli spostamenti verso le seconde case in regione

Dal il 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (e quindi anche nel 28, 29 e 30 dicembre) gli spostamenti di un nucleo familiare che convive verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria regione e sempre vietati verso le altre regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Sì alle visite ai figli per genitori divorziati

Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono sempre consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve.

Musei chiusi e niente spettacoli con pubblico

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura resta sospeso. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive