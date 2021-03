Covid, curva in discesa: scendono Termoli, Campobasso e Isernia. Focolai a Jelsi e Toro (contagi comune per comune)

Resta ancora Termoli il centro più colpito del Molise dall’epidemia di Covid. E’ quanto emerge dal consueto report settimanale dell’Azienda Sanitaria Regionale aggiornato al 21 marzo. A Termoli il totale dei contagi è di 147, in discesa rispetto alla scorsa settimana quando i positivi erano 202. La curva scende anche a Campobasso che fa registrare 121 contagi, sette giorni fa erano 156. In discesa, seppur di poco, pure a Isernia: oggi sono 121, la settimana scorsa erano 133.

A seguire i centri più colpiti sono Agnone con 89 (la settimana scorsa erano 103) e Campomarino con 55 (sette giorni fa erano 65).

Salgono, invece, Jelsi e Toro, rispettivamente con 55 e 54 contagi attuali, la settimana scorsa erano 29 e 22.

Insomma la curva sembra essere in discesa, ma continuano ad esserci focolai circoscritti in piccoli centri e cluster che scoppiano in alcuni paesi.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 21.03.2021