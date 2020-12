Covid, critiche ma stabili le condizioni del 16enne di Termoli. “Decorso lungo”

Ha trascorso la sua prima notte al Cardarelli di Campobasso nel reparto di Rianimazione, la seconda intubato. Le condizioni del 16enne di Termoli, positivo al Covid, sono stabili, seppur gravi. Ieri mattina l’arrivo presso l’ospedale di Tappino dopo essere giunto la sera precedente a Termoli con una grave insufficienza respiratoria causata dalle complicanze del Covid 19.

Secondo quanto appreso dal reparto, le sue condizioni restano critiche, ma al momento il quadro clinico è stabile. Tuttavia i tempi di degenza sono lunghi perché il decorso della malattia, soprattutto nelle situazioni più critiche, non sono brevi.

Il responsabile del reparto, il dottor Romeo Flocco, ha evidenziato come sia importante il ricovero presso la Rianimazione Covid del Cardarelli e ha evidenziato l’opportunità, in questo momento, di ridurre la pressione mediatica, principalmente per rispettare la privacy di un ragazzo che sta giocando la sua partita più importante.