Covid, cresce la catena dei contagi in Molise: altri 95 positivi, 47 solo nella casa di riposo di Isernia

Sono stati 590 i tamponi effettuati. Salgono a 23 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso

Coronavirus: altra giornata nera per il Molise. Dopo il decesso dell’85enne di Colle d’Anchise, da registrare altri 95 positivi. 47 sono riconducibili al cluster della casa di riposo di Isernia (nessuno di loro al momento è stato ricoverato in ospedale). Altre 2 persone sono state ricoverate nel reparto di malattie infettive. Da registrare un guarito. Dunque i casi attualmente positivi in Molise sono 803. 23 le persone ricoverate in ospedale (19 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva). 664 i guariti e 32 i deceduti. Sono invece 943 i soggetti in isolamento e 58.031 i tamponi effettuati.

Questo invece l’elenco dei positivi riscontrati nella giornata odierna:

3 Bojano (cluster noto)

2 Campobasso

3 Cantalupo

1 Carovilli

1 Castelpetroso

4 Colli al Volturno

1 Ferrazzano

1 Gambatesa

47 di Isernia (casa di riposo)

10 di Isernia (cluster noto)

5 Larino

1 Monteroduni

1 Pettoranello

1 Portocannone

7 Sant’Agapito

1 Santa Maria del Molise

1 Venafro

2 Vinchiaturo