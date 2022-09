Covid, cresce il numero dei nuovi positivi: 143. Tanti i pazienti guariti: 224

Attualmente al Cardarelli sono ricoverate sei persone, tutte nel reparto di Malattie Infettive

E’ un bollettino Covid che conferma l’aumento dei casi, quello diramato oggi 28 settembre dalla Asrem. I nuovi positivi sono 143 (ieri 126), per fortuna però non si registrano decessi.

Alto il numero dei guariti nelle 24 ore, ben 224, ma non ci sono pazienti dimessi dall’ospedale Cardarelli. C’è invece un nuovo ricovero.

I morti totali in Molise per Covid sono 679.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

I ricoverati sono 7, tutti in Malattie Infettive

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 7 ricoverati, 2 non è vaccinato, uno ha la prima dose, uno seconda dose e 3 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 143 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 543 tamponi processati.

I nuovi casi (126) sono: