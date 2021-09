Covid, Contucci: “Nessun nuovo positivo ma non bisogna abbassare la guardia”

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sulle persone che sono entrate in contatto con il dipendente comunale risultato positivo al Covid-19. E’ quanto comunicato dal sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci. “Oggi fortunatamente – ha affermato il primo cittadino di Montenero – non ci sono stati comunicati nuovi contagi. Ritengo comunque utile fornire il seguente quadro aggiornato: registriamo un totale di cinque positivi in paese, di cui tre accertarti con tampone molecolare Asrem, uno con tampone molecolare effettuato fuori regione e uno con test antigenico rapido. In merito a coloro che hanno avuto contatti di lavoro con il positivo rilevato presso il nostro Municipio, abbiamo ricevuto notizia che i tamponi effettuati su queste persone, sia antigenici che molecolari, sono risultati tutti negativi. I dati regionali e nazionali di questi giorni, relativi ai contagiati da Sars-CoV-2, compresi i ricoveri presso i reparti di malattie infettive e in terapia intensiva, suggeriscono di non abbassare la guardia su questo virus. La speranza è che con l’incremento numerico dei vaccinati, si possa tornare al più presto alla normalità”.