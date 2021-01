Covid, Contucci: “Comunicare casi di isolamento degli studenti che frequentano le scuole di Termoli”

Riferire direttamente al sindaco di eventuali casi di isolamento di studenti che frequentano le scuole superiori termolesi. È quello che chiede il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, all’indomani della decisione del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. “A seguito dell’ordinanza del sindaco di Termoli, con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del vicino centro costiero dal 1° al 10 febbraio 2021, invito i genitori di tutti gli studenti di Montenero di Bisaccia che frequentano le classi interessate da casi positivi, specie dell’Istituto Alberghiero e del Liceo Scientifico, di comunicare con la sottoscritta per il monitoraggio dell’eventuale isolamento e dell’evoluzione complessiva di questa pandemia sul nostro territorio. Ringraziandovi in anticipo per la collaborazione che, comprenderete, è fondamentale in questi casi, vi sollecito a contattarmi al n. 339.20.23.038”.