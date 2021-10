Covid, continuano ad aumentare i ricoveri: altro paziente al Cardarelli. I contagi sono 4 e il tasso di positività è all’1,1%

La situazione è in peggioramento da alcuni giorni e anche oggi il trend è confermato. Principalmente per quel che concerne gli ospedalizzati che, purtroppo, continuano ad aumentare. Non si registrano, invece, nuovi contagi nella Casa di riposo di Campobasso dove nei giorni scorsi è scoppiato un importante focolaio.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 22 ottobre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 498.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Toscolano-Maderno che si trovava sul territorio regionale ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non si registrano dimessi e pertanto salgono a 6 i ricoverati al Cardarelli: 5 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Oggi si registrano 4 nuovi casi su 325 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi pari all’1,1%.

I nuovi casi (4) sono:

1 Campomarino

2 Casacalenda

1 Toscolano-Maderno

Oggi non ci sono guariti e pertanto il numero degli attualmente sale a 98, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.618.

I guariti totali sono 14.008, i decessi 498. In isolamento si trovano 2.278 cittadini.