Covid, continuano a salire i ricoveri: ora sono 6 i pazienti al Cardarelli. Quattro nuovi casi e 5 guariti

Numeri poco rassicuranti quelli che giungono sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Principalmente per quel che concerne i ricoverati che, purtroppo, continuano ad aumentare. C’è un nuovo paziente di Santa Croce di Magliano che ha avuto bisogno dell’oespdalizzazione, come già riferito questa mattina.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, mercoledì 11 agosto, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Santa Croce di Magliano ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Oggi non si registrano dimessi e pertanto salgono a 6 i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in terapia intensiva (36 anni di Guglionesi) e cinque in malattie infettive (25 anni di Campobasso e 75 anni di Ururi, uno straniero e due pazienti di Santa Croce di Magliano).

Oggi si registrano 4 nuovi casi su 317 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che scende all’ 1,2%.

I nuovi positivi (4) sono:

1 Campobasso

1 Rotello

1 Santa Croce di Magliano

1 Ururi

I guariti di giornata sono 5 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 157, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.038.

I guariti totali sono 13.375, i decessi 492.

In isolamento si trovano 2.145 cittadini.