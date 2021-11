Covid, continua l’escalation di casi: 38 contagi con Isernia epicentro. Due pazienti lasciano il Cardarelli: in ospedale solo in 3

Continua l’escalation di casi Covid in Molise. Salgono i contagi, così come il tasso di positività, ma oggi ci sono anche buone notizie che giungono dal Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 13 novembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 503.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri, ma oggi ci sono ben due dimessi: un paziente di Campobasso e uno di Sant’Angelo del Pesco hanno superato la malattia ed hanno lasciato l’ospedale. Pertanto i ricoverati totali scendono a 3, di cui 2 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 38 nuovi casi su 743 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 5,1%.

I nuovi positivi (38) sono:

1 Busso

3 Campobasso

1 Carovilli

2 Casacalenda

1 Castelmauro

1 Forlì del Sannio

2 Guardiaregia

16 Isernia

3 Monteroduni

2 Sant’Agapito

2 Sant’Elia a Pianisi

4 Termoli

Oggi non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 250, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.867.

I guariti totali sono 14.100, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.384 cittadini.