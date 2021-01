Covid, continua la pressione sul Cardarelli: altri 4 ricoveri, 2 in più in Rianimazione. Muore 72enne

Per il secondo giorno consecutivo aumentano in maniera preoccupante i nuovi ricoveri, sia in malattie infettive, sia in terapia intensiva. E’ questo il dato più allarmante del bollettino odierno, sabato 2 gennaio, dell’Asrem. La pressione sull’ospedale Cardarelli si fa sempre più pressante.

Oggi nel bollettino è presente un solo decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 72 anni di Venafro che era ricoverato in terapia intensiva. Ma non è conteggiato, lo sarà nei prossimi giorni, il decesso di Sant’Elia avvenuto in abitazione privata.

I nuovi ricoverati sono 4, di cui 3 in malattie infettive e uno in terapia intensiva. Inoltre, un paziente che era in reparto si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in Rianimazione. Nella giornata odierna c’è stata anche una dimissione dal Cardarelli. Pertanto i ricoverati attuali sono 62, di cui 52 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su appena 193 tamponi processati, sono 18, con una percentuale di positivi su tamponi processati pari al 9,3%.

I nuovi positivi (18) sono:

1 Baranello

6 Campobasso

1 Limosano

1 Montaquila

1 Montenero di Bisaccia

1 Petrella Tifernina

1 Pietrabbondante

3 Sant’Elia a Pianisi

3 Termoli

Oggi sono stati effettuati anche 162 test antigenici, 4 dei quali sono risultati positivi: per loro bisogna attendere conferma dal tampone molecolare.

I guariti di giornata sono 17 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1819, mentre i totali da inizio emergenza sono 6673.

I guariti salgono a 4669, i decessi a 195.

In isolamento si trovano 2597 cittadini.