Covid, continua il trend positivo: sesto giorno senza contagi. Calano i ricoverati e aumentano i guariti

Continua il trend positivo in Molise iniziato ormai da molti giorni. Per il sesto giorno consecutivo non si registrano casi di positività in regione al Covid 19. Sono stati 120 i tamponi processati per la ricerca del virus e 18 quelli di controllo per un totale di 138 tamponi processati.

Si registra un nuovo dimesso da malattie infettive e pertanto i ricoverati scendono a 3, dei quali 1 in reparto e 2 in terapia intensiva.

Siregistrano oggi ulteriore 3 guariti, 2 di Campobasso e 1 di Campochiaro. Pertanto gli attualmente positivi scendono a 130, mentre i totali da inizio emergenza sono sempre 436 su 15261 tamponi processati.

Guariti salgono a 269, mentre i decessi restano fermi a 22.