Covid, continua il trend positivo: nessun contagio ma oggi non si registrano guariti

Continua il trend positivo in Molise, che dura ormai da otto giorni, per quel che concerne l’emergenza Covid. Anche oggi non sono stati riscontrati casi di positività su 136 tamponi processati. Non si registrano, però, guariti e pertanto il numero degli attualmenti positivi resta fermo a 21, mentre sono 445 i totali da inizio emergenza. Il Cardarelli continua ad essere Covid free, non essendoci ricoverati per il virus.

I guariti sono sempre 401 e i decessi 23.