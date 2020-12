Covid, continua il trend positivo: 13 contagi ma su pochi tamponi. Un decesso e due nuovi ricoverati

Si consolida il trend positivo che va avanti da alcuni giorni in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Il bollettino odierno dell’Asrem, martedì 8 dicembre, è tutto sommato accettabile. I nuovi positivi sono 13, un numero così basso non si riscontrava da mesi, ma pochi sono anche i tamponi, 455. Ma è molto basso il tasso di positività su tamponi effettuati che oggi è sceso al 2,8%. Purtroppo si è registrato un decesso, non ce l’ha fatta un’anziana di 90 anni che era ricoverata in malattie infettive. Purtroppo oggi, dopo due giorni di calma, si registrano due nuovi ricoveri al Cardarelli, a fronte, però, di 3 dimessi. Pertanto gli ospedalizzati attuali sono 57, di cui 49 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I nuovi positivi (13) sono:

1 Bojano

2 Campobasso

1 Campomarino

1 Ferrazzano

1 Frosolone

3 Oratino

1 Pietrabbondante

4 Termoli

Non si registrano guariti e pertanto gli attualmente positivi sono 2601, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 5395.

I guariti sono 2649, mentre i decessi sono saliti a 145.

In isolamento si trovano 3083 cittadini