Covid, continua il lento calo dei casi: sono 1142 in meno (Contagi Comune per Comune)

Provvidenti continua a restare l’unico Comune Covid Free del Molise. E’ quanto viene fuori dal monitoraggio settimanale inviato dall’Asrem e relativo ai contagi da Covid-19 aggiornato al 13 febbraio.

Contagi in diminuzione

I contagi continuano a scendere: in totale sono 7800 le persone attualmente positive in Molise, 1142 in meno rispetto agli 8942 della scorsa settimana. Tra questi spiccano i dati di Campobasso dove ci sono attualmente 1349 positivi (sette giorni fa erano 1780), Termoli con 1117 (la scorsa settimana erano 1126) e Isernia con 669 (erano 948).

Ma spiccano anche i dati di Venafro 354, Bojano 137, Agnone 165.

Il virus ancora molto presente

In Molise ci sono attualmente 1142 positivi in meno rispetto alla settimana scorsa. Flessioni si riscontrano in alcuni centri.

Per gli esperti questo potrebbe essere il picco del contagio, in attesa di verificare quello che succederà nei prossimi giorni.

In regione sono 135 su 136 i comuni in cui è presente il virus, mentre solo uno, Provvidenti, è Covid free.