Covid, Conte: «In Italia scenario di tipo 3. Intervenire ora o l’epidemia ci sfugge completamente di mano»

Viviamo giorni da «Scenario di tipo 3». Contagi moltiplicati. Tenuta di ospedali e pronto soccorso a rischio. Pericolo di perdere, e stavolta davvero del tutto, il controllo sulla curva epidemiologica. Giorni delicatissimi ma già previsti e classificati dagli scienziati; giorni, appunto da «Scenario di tipo 3». La “scadenza” ufficiale arriva dal premier Conte, che oggi interviene alla Camera nel corso del Question Time in cui affronta i provvedimenti del governo contenuti nell’ultimo Dpcm e nel Dl ristori, rispondendo a interrogazioni su scuola, esercizi pubblici e protezione di posti di lavoro.

Conte, parlando ai deputati, introduce lo studio del Comitato tecnico scientifico che prevede per lo Scenario 3 «possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio, anche su base oraria, possibilità di lezioni scaglionate per la scuola, incremento dello smart working per decongestionare i trasporti. A tali misure si è attenuto il governo nell’adozione del Dpcm. Il governo, nella giornata di sabato, ha inviato una bozza del Dpcm al Cts sollecitando un parere sul merito e il Cts, dopo ampia analisi – leggo testualmente – «ha condiviso i provvedimenti inseriti nel testo». Il governo è consapevole «che sono misure severe ma sono necessarie a contenere i contagi. Diversamente la curva epidiemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano».