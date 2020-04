Covid, contagio fermo e aumentano i guariti

Nessun nuovo positivo in Molise. Un sospiro di sollievo per il bollettino diramato dall’Arem questa mattina, 30 aprile. Sono 4 i guariti con doppio tampone di cui 2 ospiti della Rsa di Venafro (uno della casa di Cercemaggiore ed uno da Gea Medica), 1 di Termoli e 1 di Campobasso. Sono 255 i tamponi processati da ieri ad oggi. Sempre 298, in totale, quelli positivi. 10 le persone ricoverate a Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva. 172 gli asintomatici a domicilio.