Covid, contagiato il papà di uno studente. Scatta la sospensione delle lezioni

Ore di apprensione a Larino dopo l’ufficialità del caso positivo di un uomo di origini marocchine rientrato dalla Francia che nei giorni scorsi aveva iniziato ad accusare i sintomi del Covid a seguito dei quali era stato effettuato un tampone risultato positivo e comunicato nel bollettino di ieri pomeriggio, giovedi 17 settembre. A preoccupare adesso è il fatto che il figlio dell’uomo in questi giorni abbia frequentato regolarmente la scuola. Immediati sono scattati ulteriori accertamenti e il dirigente scolastico Antonio Vesce ha sospeso per la giornata di oggi, venerdì 18 settembre, le lezioni nella classe frequentata dall’alunno in attesa di conoscere l’esito degli eventuali tamponi di tracciamento. Non è escluso che lo stesso tampone possa essere effettuato anche sul resto della classe e al personale scolastico nelle prossime ore. Il sindaco di Larino, Pino Picchetti, non si lascia andare a commenti affermando solo che è “tutto sotto controllo”.