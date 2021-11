Covid, contagi più che raddoppiati in Molise ma i ricoveri sono in calo: evidente l’azione dei vaccini

Nell’ultima settimana sono aumentati i positivi al Covid in Molise del più del doppio, ma i ricoveri sono in calo. E questo è un dato che, se ancora ce ne fosse bisogno, testimonia l’importanza e l’efficacia dei vaccini. E’ evidente come il dato sia consolidato e incontrovertibile.

I nuovi contagi sono stati 136, più del doppio rispetto ai 60 riscontrati nei sette giorni precedenti.

Sale rapidamente anche il tasso di positività che dal 2,4 passa al 3,4 per cento (sono stati 3.930 i tamponi processati). Gli attualmente positivi passano dai 141 di lunedì scorso ai 245 di oggi. Migliora notevolmente la situazione dei ricoveri: restano solo 2 i pazienti al Cardarelli di Campobasso (uno in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva), lunedì scorso i ricoverati erano 7. Complessivamente nell’ultima settimana si sono registrati due decessi, è salito così a 503 il numero delle vittime in regione dall’inizio della pandemia.

Se si raffrontano questi dati allo stesso periodo dello scorso anno, si può avere un quadro chiaro, anzi chiarissimo, sull’importanza delle vaccinazioni.

Oggi, senza restrizione, solo due ricoiverati al Cardarelli e 245 positivi. Il 15 novembre 2020 c’erano 73 persone in ospedale e 2120 positivi