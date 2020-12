Covid: contagi, nuovo cluster all’Afasev di Isernia

Covid, giornata nera quella di oggi per i nuovi contagi a Isernia. 47 nuovi positivi in 24 ore non erano mai stati registrati.

C’è un nuovo cluster che è scoppiato all’Afasev di Isernia, il centro dove sono ospitati ragazzi disabili. Ma la particolarità del caso è che la gran parte dei contagi è tra gli operatori, ben 10, solo 3 tra gli ospiti. Il resto dei contagi è distribuito a macchia di leopardo tra le famiglie che sono in quarantena per contatti avuti con positivi. Comunque una brutta giornata per Isernia.