Covid, contagi in diminuzione ma Termoli continua ad essere il centro più colpito

Due i Comuni Covid free: 6580 le persone positive al virus in Molise. Contagi Comune per Comune

Continua ad essere Termoli la città più colpita dal Covid in Molise. I numeri sono confermati dal report settimanale reso noto dall’Asrem.

I contagi scendono ma nel centro più importante del Basso Molise si registrano ancora 1068 casi in confronto alla settimana scorsa quando ne erano stati ufficializzati 1116.

Contagi in leggera diminuzione anche a Campobasso dove attualmente ci sono 1063 positivi in confronto ai 1102 della settimana scorsa e ad Isernia dove si è passati dai 627 casi della settimana scorsa agli attuali 541.

Aumentano i paesi Covid Free

Sono Campochiaro e Castelverrino i due centri Covid Free del Molise e sono in aumento rispetto alla settimana scorsa quando solo Campochiaro era senza contagi.

In totale sono 6580 le persone positive al Covid nella nostra regione, 625 in meno rispetto alla settimana scorsa quando in Molise ne erano state segnalate 7205.

Situazione in leggero miglioramento anche a Venafro dove i positivi sono passati da 325 a 313, ad Agnone dove si è scesi da 325 a 117.