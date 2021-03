Covid, contagi in calo ma resta alta la pressione sugli ospedali. Terapie intensive occupate al 49%

Nella nostra regione la curva dei contagi, come evidenziato anche ieri dal report settimanale dell’Azienda Sanitaria Regionale, è in diminuzione. Tanto che lunedì il Molise è tornato in zona arancione. Anche se i contagi sono in calo, a preoccupare sono sempre i ricoveri negli ospedali molisani dove la pressione non accenna ad allentare. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva, rispetto al totale di quelli disponibili, è pari al 49%.

E’ quanto emerge dall’elaborazione dei dati Agenas sulla base della rilevazine giornaliera riferita al 22 marzo del ministero della Salute. La percentuale nazionale è pari al 39%.

Nell’area non critica, invece, la percentuale dei posti letto occupati è pari al 43% (la media nazionale è del 42).

Il totale dei ricoverati negli ospedali molisani (rilevato dal bollettino Asrem di ieri) è di 108, di cui 80 al Cardarelli (70 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 18 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 7 al Neuromed (4 terapia intensiva e 3 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 17 pazienti.