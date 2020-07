Covid, contagi fermi da 12 giorni: i positivi in Molise scendono a 17. Termoli Covid free

Ancora notizie positive sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Oggi, martedì 7 luglio, sono stati processati 160 tamponi e non sono stati riscontrati casi di contagio. E’ stato registrato un nuovo guarito: ha superato il Covid un paziente di Termoli appartenente al cluster Rom e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 17. I totali da inizio emergenza sono sempre 445 su un totale di 22851 tamponi processati, compresi quelli di controllo. Con l’ultimo guarito Termoli è diventata città Covid free.

Invariata la situazione al Cardarelli che resta Covid free, non essendoci ricoverati per il virus. I guariti salgono a 404, mentre i decessi sono fermi a 23. In Italia negli ultimi giorni i contagi sono tornati nuovamente ad aumentare con focolai importanti in diverse regioni. In Molise, per fortuna, la situazione è decisamente positiva, non essendoci contagi da ben 12 giorni.