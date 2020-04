Covid, contagi fermi a 257 ma non sono stati effettuati tamponi

Sono fermi a 2472 i tamponi processati dall’Asrem. Rispetto a ieri non si sono verificati nuovi contagi perché non sono stati processati nuovi tamponi. L’unica novità riguarda il numero dei ricoverati che è cresciuto di una unità e quella dei ricoverati di fuori regione con due dei positivi che erano stati inseriti nei dati della provincia di Campobasso e adesso, invece, sono stati inseriti nei fuori regione che da 14 sono passati a 16. Al momento, quindi, anche dopo il bollettino delle 11 le persone positive sono ancora 257 di cui 191 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 con pazienti di fuori regione.