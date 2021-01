Covid, contagi alla Materna, chiuse anche le scuole a Palata

Resteranno chiuse fino a venerdì 29 gennaio le scuole infanzia, primaria e secondaria di Palata. La comunicazione è arrivata dal sindaco Maria Di Lena dopo i casi di contagio che si sono verificati nella scuola materna. “In via del tutto precauzionale – ha affermato il primo cittadino – sentito il dirigente scolastico, con ordinanza del sindaco n. 2 del 24 gennaio 2021, in corso di pubblicazione, si è disposta la chiusura, da lunedì 25 gennaio e fino a venerdì 29 gennaio, dell’Istituto comprensivo “A. Ricciardi” di Palata (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in conformità e nel rispetto della profilassi sanitaria prevista dall’ ASREM.

Si raccomanda a tutte le persone coinvolte di rispettare, in attesa dell’effettuazione di eventuali tamponi e delle prescrizioni da parte del competente dipartimento ASREM, l’isolamento domiciliare.

Sarà cura della dirigente scolastica provvedere all’attivazione della DAD e relative comunicazioni a tutti gli alunni.

Vi invito a comunicare immediatamente eventuali nuovi casi di positività al fine di poter monitorare le catene dei contagi ed invito a tutte le famiglie degli alunni a far rispettare ai propri figli le regole del distanziamento sociale”.