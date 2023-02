Covid, contagi al minimo. Si svuota anche il Cardarelli: ad oggi 5 pazienti ricoverati

Ai minimi termini nuovi casi e tasso di positività sul fronte del contagio da Covid in Molise. Si mantiene stazionaria anche la situazione all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, giovedì 2 febbraio, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 717.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti e non ci sono nuovi pazienti che hanno avuto necessità delle cure del Cardarelli. C’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali sono 5, tutti in Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 5 ricoverati, 1 non è vaccinato, 1 ha due dosi e 3 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 10 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 369 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 2%.

I nuovi casi (10) sono: