Covid, contagi a chirurgia tra sanitari e pazienti. E i vaccini sono chiusi in frigo

Un nuovo cluster si è sviluppato nelle ultime ore presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso tra pazienti e personale sanitario del reparto di chirurgia. Il tutto mentre i vaccini sono chiusi nei frigoriferi dal 30 dicembre. E questa, evidentemente, non è una situazione tollerabile. Perché se prima si combatteva a mani nude, ora un’arma di difesa c’è e sarebbe opportuno utilizzarla.

“Abbiamo avuto un piccolo cluster – ha commentato il dg Asrem Oreste Florenzano – nel reparto di chirurgia che ha coinvolto 2 operatori e 3 pazienti. Lo abbiamo scoperto grazie ai controlli e al monitoraggio che facciamo di continuo attraverso i tamponi. Le persone coinvolte sono state poste in isolamento, sono asintomatiche e pertanto la situazione è sotto controllo.”

Un ennesimo problema che si abbatte sulla struttura di Tappino che è già alle prese con la pressione esercitata dai pazienti Covid. Al momento ne sono ricoverati 62, di cui 52 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva, con la Rianimazione quasi al limite delle capacità.

Per quanto riguarda i vaccini, purtroppo, la nostra regione detiene l’ennesimo record negativo. Solo in Molise, infatti, la campagna vera e propria ancora non parte e siamo fanalino di coda in Italia per percentuale di somministrazioni su dosi consegnate (QUI L’AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE). Solo le 50 iniziali, quelle simboliche, sono state effettuate. Le 2950 arrivate il 30 dicembre sono chiuse nei frigoriferi e solo domani, lunedì 4 gennaio, si dovrebbe partire con la somministrazione al personale sanitario dei tre ospedali della regione. Ci sarebbero stati problemi, pare risolti, con le siringhe e la solita mancanza di personale. Questioni organizzative che adesso non possono ostacolare la corsa al vaccino.