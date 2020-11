Covid, Colozza: “Nessun focolaio, ma casi isolati. Basta con le notizie infondate”

“Il dialogo continuo e la fattiva collaborazione tra le Istituzioni comunali, sanitarie e scolastiche – si legge in una nota dell?istitutoColozza doi Campobasso – hanno permesso di contenere la diffusione del virus e di garantire la salute ed il diritto allo studio di tutti gli alunni dell’I.C. Colozza di Campobasso, che, come dichiarato dagli organi competenti, non ha cluster da Coronavirus, bensì casi isolati.

Si ribadisce con forza, così come confermato dall’Asrem di Campobasso a seguito di alcuni articoli pubblicati dalla stampa locale, che non esiste alcun cluster o focolaio di contagio, né mai vi sono stati all’I.C. Colozza situazioni preoccupanti.

E’ obbligo morale e professionale tutelare il benessere degli studenti e la centralità della didattica attraverso la prevenzione del rischio non solo di contagio da Coronavirus, ma da tutti i pericoli di un territorio fortemente sismico; si rendono, pertanto, necessarie le prove di evacuazione svolte, però, in piena sicurezza con classi singole e col dovuto distanziamento, così come indicato anche dall’Ispettorato del lavoro. Non possiamo leggere e permettere che si diffondano notizie infondate di assembramenti dovuti a prove di evacuazione.

Linee guida, protocolli, regolamenti, procedure non sono burocrazia fine a sé stessa, ma strumenti necessari per tradurre in azioni reali la tutela della salute e della incolumità di studenti e del personale scolastico tutto, tutela della salute che non è mai lasciata a comportamenti istintivi, irrazionali ed improvvisati.

Il patto di corresponsabilità che legittima la collaborazione scuola – famiglia si sostanzia della comunicazione aperta e autentica e si realizza nelle occasioni di incontro con il Dirigente Scolastico, e, in questa situazione emergenziale, anche nei contatti telefonici e nella disponibilità di consultazione del sito web dell’Istituto in continuo aggiornamento.

L’assidua presenza e accoglienza del Dirigente Scolastico nell’Istituto è garanzia di un continuo contatto e di ascolto attento dei bisogni, delle incertezze, dei timori delle famiglie e dell’utenza in generale.

In questo particolare e drammatico momento storico, i mutamenti repentini possono determinare situazioni sempre nuove che richiedono una profonda attenzione, una lucida riflessione e un’attiva sinergia tra le istituzioni presenti sul territorio, come di fatto già avviene.

Contesti connotati da fiducia e tranquillità sono dimensioni imprescindibili perché la scuola sia comunità educante e punto di riferimento certo per la tutela e la salvaguardia della salute. Affermazioni non veritiere e fuorvianti, nonché accanimenti mediatici perpetrati a danno dell’Istituto Colozza di Campobasso non contribuiscono all’individuazione di soluzioni adeguate e specifiche di esclusiva competenza tecnico-medica in ambito epidemiologico, soprattutto non sono di accompagnamento nel percorso di crescita culturale degli studenti e dell’intera comunità scolastica e compromettono il lavoro appassionato e di qualità dei docenti che ogni mattina accolgono gli allievi e donano loro fiducia, incoraggiamento, e cultura”.