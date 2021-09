Covid, cluster tra giovani a Montefalcone nel Sannio: 8 contagiati

Intanto il Comune ha avviato un servizio di prenotazione per tamponi rapidi

Emergenza Covid, contagi a Montefalcone nel Sannio. Nelle scorse ore sono stati ben 8 i casi accertati: 7 sono ragazzini tutti tra i 12 e 15 anni e ancora non vaccinati. A far diffondere il virus pare abbiano contribuito una festa ed una partita di calcetto. Le persone risultate positive hanno effettuato test rapidi antigenici. Nel frattempo, nella tarda mattinata odierna, sulla pagina social del Comune è stato pubblicato un avviso con il quale si comunica alla cittadinanza che è stato predisposto un servizio di prenotazione per tamponi rapidi presso l’ambulatorio comunale.