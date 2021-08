Covid, cluster a Trivento: sale a 24 il numero dei contagiati

Emergenza Covid, continua a crescere il cluster di Trivento. In pochi giorni i contagi si sono moltiplicati dopo alcuni casi tra giovanissimi. Nelle ultime ore è salito a 24 il numero dei contagiati (il 26 agosto erano 17). Lo ha comunicato, si apprende in una nota Ansa, il sindaco Pasquale Corallo precisando che i dati sono “rispondenti a valori reali e molto in anticipo rispetto a quelli contenuti nel quotidiano bollettino fornito dall’Asrem”. Nei giorni scorsi il primo cittadino proprio per contenere i nuovi contagi ha firmato due ordinanze con le quali ha chiuso al pubblico gli uffici comunali fino al 15 settembre e ha vietato, fino al prossimo 30 settembre, campeggi, accensione di falò e assembramenti su tutto il territorio comunale e in particolare nei boschi e nelle aree di montagna sia pubbliche che private.