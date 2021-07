Covid, cluster a Guglionesi (14 nuovi positivi su 16). 600 i tamponi processati

Alto il numero dei tamponi refertati stando all’ultimo bolletino Covid diramato dalla Asrem pochi minuti fa. E purtroppo dopo qualche giorno di tregua, non porta buone notizie. Perchè su 600 tamponi processati ben 16 sono i nuovi positivi al Coronavirus in Molise: ben 14 a Guglionesi; 1 a Montenero di Bisaccia e 1 a Pietracatella. La buona notizia è che ci sono 4 guariti: 1 Campobasso; 1 Guardialfiera; 1 Montenero di Bisaccia. Non si registrano nuovi ricoveri, dunque al Cardarelli per il momento in Malattie Infettive c’è solo una paziente Covid.