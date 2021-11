Covid, cinque bimbi positivi alla San Giovanni Bosco

Notizia dell’ultima ora: sono cinque i bambini positivi alla scuola San Giovanni Bosco di Isernia, in via Umbria. La classe tornerà in dad.

La notizia è arrivata poche ore fa, nella mattinata di mercoledì 3 novembre. I cinque bambini positivi erano asintomatici e ora sono previsti tamponi per tutta la classe. Nel frattempo, nel rispetto della normativa prevista dall’emergenza sanitaria, per tutelare la sicurezza degli alunni e delle rispettive famiglie, si tornerà online per la didattica a distanza.