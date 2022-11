Covid, ci sono due decessi. 124 i nuovi casi, si svuota Terapia Intensiva

Sale a 690 il numero delle persone decedute per patologie connesse al Covid 19. Secondo il Bollettino Asrem diramato oggi 7 novembre non ce l’hanno fatta un uomo di 77 anni di San Bartolomeo in Galdo (Bn) ricoverato in Malattie Infettive e una donna di 84 anni di Isernia che era ricoverata in Terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso.



Sono 124 i nuovi contagi riferiti a domenica e oggi lunedì, ben 69 le persone che si sono negativizzate.

C’è un nuovo ricovero al Cardarelli (un paziente di Fornelli) e due dimissioni sempre da Malattie Infettive e si tratta di persone di Larino e Casacalenda. Si registra anche il trasferimento di un paziente da Terapia Intensiva a Malattie infettive

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Pertanto i ricoverati totali restano 4 tutti in Malattie Infettive, si vuota pertanto il reparto di Terapia Intensiva

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 4 ricoverati, 2 non sono vaccinati e 2 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 124 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 518 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 24%

I nuovi casi (124) sono: