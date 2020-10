Covid, chiuso la scuola Cuoco di Isernia. Positivo un collaboratore scolastico

Nel bollettino diramato nella giornata di ieri, 13 ottobre, dall’Asrem è risultato essere positivo al Covid anche un collaboratore scolastico dell’Istituto “Vincenzo Cuoco” di Isernia. Si tratta d’una persona collegata al cluster di Castelpetroso, che lavora nel liceo isernino. Il sindaco Giacomo d’Apollonio, d’intesa con la Dirigente dell’istituto, ha disposto la chiusura dell’intero plesso per la giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre, con interruzione di ogni attività, allo scopo di far eseguire interventi di sanificazione in tutti gli ambienti.