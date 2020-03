Covid, chiuso il parco. La disposizione per evitare assembramenti

L’ordinanza firmata dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, per evitare la diffusione del virus. Intanto riapre il reparto di Ostetricia del San Timoteo

Il parco comunale Girolamo La Penna è chiuso. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha disposto una ordinanza che dopo aver limitato gli orari del servizio pubblico e la fruizione dei mercati locali, va a toccare anche il polmone verde della città che in questi giorni era stato preso d’assalto per passeggiate all’aria aperta e scampagnate, tutte attività non consentite all’interno del decreto #iorestoacasa e che sicuramente non vanno a limitare la diffusione del virus. Di qui, quindi, la decisione di interdire l’ingresso al parco comunale dopo le numerose segnalazioni che riferivano di possibili assembramenti all’interno dello stesso polmone verde. Una decisione similare era stata presa anche dai sindaci di Campomarino e San Martino in Pensilis tesa proprio a limitare al più possibile la fruizione di luoghi che possono diventare ricettacolo del virus. Intanto una buona notizia arriva dal San Timoteo di Termoli dove è stata riaperta l’attività del reparto di Ostetricia e Ginecologia. La notizia è stata pubblicata su Facebook da uno dei ginecologi dello staff e ripresa dal gruppo Voglio Nascere a Termoli.