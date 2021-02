Ancora un decesso a causa del Covid-19. Si è spenta all’ospedale Cardarelli di Campobasso una 74enne di Termoli. La donna era ricoverata da diverse settimane e purtroppo non è riuscita a superare la malattia. Si tratta della vittima 296 dall’inizio della pandemia che in basso Molise adesso sta iniziando a fare paura anche per gli appelli alla donazione delle bombole di ossigeno che stanno arrivando da diversi Comuni della zona.