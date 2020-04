Covid, c’è un nuovo decesso e aumentano ancora i casi

REDAZIONE

Ci sono delle sostanziali novità nel Bollettino dell’Asrem di questa mattina, sabato 25 aprile. Il primo riguarda il decesso di una 90enne che si trovava presso la casa di riposo Cercemaggiore. La donna era positiva asintomatica e non aveva sviluppato i segni classici della malattia e per questo non era stato ricoverato presso il Cardarelli di Campobasso. Il totale dei decessi sale dunque a 21 casi totali. Intanto sono aumentati anche i positivi, 3 in totale che fanno parte dei cluster già noti di Campobasso, Termoli e Montenero di Bisaccia. Il numero totale dei tamponi effettuati in queste ultime ore è di 295 per un totale di 5089.