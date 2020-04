Covid, c’è un nuovo deceduto. 284 positivi ma aumentano i guariti

Sono 284 i positivi totali e 9 i guariti secondo il bollettino diramato dall’Asrem questa mattina, 22 aprile. Dalla serata di ieri sono stati 155 i tamponi effettuati dai quali è emerso un nuovo positivo e si è verificato anche un nuovo caso di morte. Sono 9 le persone guarite con doppio tampone, 3 sono di Termoli, 1 di Campobasso, 1 di Ururi, 1 Roccamandolfi, 1 Petrella Tifernina, 1 Isernia, 1 San Nicandro in provincia di Foggia. La persona deceduta, invece, è un cittadino non italiano operato a Pescara per problemi neoplastici ed arrivato nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso di Termoli dove è purtroppo deceduto. Il tampone effettuato post mortem ha messo in evidenza la presenza del coronavirus. I guariti totali con doppio tampone sono attualmente 35, mentre i positivi sono 205. I tamponi totali che hanno dato esito positivo sono 284 ai quali si devono sottrarre i deceduti, che salgono a 16, e i guariti che come detto sono 35. Nel totale dall’inizio dell’emergenza Covid nel Molise sono stati 4252 i tamponi eseguiti mentre cala fortemente il numero delle persone ricoverate: 14 quelle che si trovano in Malattie infettive e sempre 2 quelle che si trovano in Terapia Intensiva.