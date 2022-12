Covid, c’è un decesso: quattro nuovi pazienti ricoverati all’ospedale Cardarelli

Tre persone hanno lasciato il reparto di Malattie Infettive. I nuovi positivi sono 118, non ci sono guariti

Una giornata dalle tinte fosche quella di oggi sul fronte del contagio da covid in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 17 dicembre, c’è un decesso: non ce l’ha fatta una 84enne di Campomarino ricoverata nel reparto di Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 700.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti ma ci sono 4 nuovi ricoveri: pazienti di Belmonte, Santa Croce di Magliano, Termoli e Campobasso si sono aggravate ed hanno avuto la necessità delle cure del Cardarelli. Ci sono anche 3 dimessi, pertanto i ricoverati totali restano 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi e 7 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 118 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 530 tamponi processati.

I nuovi casi (118) sono:

Non si sono persone guarite e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 6.254.