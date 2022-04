Covid, c’è l’ok per la quarta dose di vaccino per anziani Rsa, over 80 e fragili over 60

Pubblicato l’elenco delle patologie che interessa chi ha tra 60 e 79 anni: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie severe. Sono esclusi “al momento” coloro che hanno contratto l’infezione dopo la somministrazione del booster (terza dose)

La quarta dose del vaccino anti-Covid sarà prevista per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle Rsa e per coloro i quali siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un’età compresa tra i 60 e i 79 anni. L’Italia segue, dunque, le indicazioni delle autorità europee, l’agenzia del Farmaco Ema e quella per il controllo delle malattie Ecdc e, dopo la riunione del Cts di Aifa, una nota del ministero della Salute, Aifa e Iss sono state indicate le modalità di somministrazione.

Oggi è arrivata la decisione del ministero: la quarta dose sarà offerta, appunto, a chi è più fragile dal punto di vista immunologico e quindi con un nuovo booster sarebbe più protetto. Quanto alle categorie fragili per le quali è possibile accedere alla quarta dose fin dai 60 anni, viene allegato l’elenco che comprende malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie severe, malattie epatiche, cerebrovascolari, emoglobinopatie, e ancora fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità, e disabili gravi sul piano fisico, sensoriale, intellettivo e psichico.

La quarta dose, sempre con vaccini a mRna, avviene nei dosaggi autorizzati per il booster (30 mcg in 0,3mL per il Vaccino Pfizer, 50 mcg in 0,25 mL per Moderna), purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose. Dal ministero spiegano che sono esclusi “al momento” i soggetti che hanno contratto l’infezione dopo la somministrazione del booster (terza dose).

Va però specificato che, riguardo a chi ha tra 60 e 79 anni, Ema e Ecdc dicono che non ci sono evidenze di un miglioramento delle coperture con la quarta dose, ma invitano i vari Paesi a muoversi anche a seconda dell’andamento dell’epidemia sul loro territorio. E così l’Italia fornirà la quarta dose anche a questa categoria di anziani.