Covid, c’è la “proposta aggiuntiva: «Ridurre le spese e fare fondo cassa»

L’iniziativa del presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, «per aiutare a ridurre il distacco con le persone più bisognose»

«Ridurre, almeno in questi tempi, le spese della macchina amministrativa non solo dei rappresentanti eletti ma anche del personale e costituire un fondo cassa con i risparmi». E’ questa la proposta del presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice. «Si tratta di una proposta aggiuntiva – tiene a specificare Felice – che si aggiunge a quelle che sono state già vagliate dal consiglio regionale. A queste proposte penso sia opportuno esaminare anche la possibilità di ridurre, almeno in questi tempi, le spese della macchina amministrativa non solo dei rappresentanti eletti ma, con l’intesa delle rappresentanze sindacali, anche dei dirigenti e in minima parte anche del personale, visto che le direttive di limitazione dei movimenti non consentono di raggiungere i luoghi di lavoro e quindi compiere totalmente le loro funzioni. Da questa iniziativa vanno esclusi tutti quelli che in questa emergenza sono impegnati, con grande sacrificio, in prima linea per affrontare l’emergenza, e che dovranno invece ricevere un giusto compenso aggiuntivo. I risparmi che si ottengono con questa iniziativa, potranno costituire un fondo da aggiungere a quello nazionale da utilizzare per aiutare in primis i cittadini e le aziende che oggi si trovano impossibilitati a garantire neanche il minimo necessario per sopravvivere. E’ inoltre opportuno estendere l’iniziativa a tutti gli enti pubblici di ogni ordine e grado. Sono certo che oltre ad aiutare i bisognosi è anche a ridurre il distacco, ed è enorme, che oggi si registra tra i cittadini e gli eletti nelle varie istituzioni».