Covid, c’è il decreto: dal 3 giugno possibili i trasferimenti tra regioni

Dal 3 giugno ci si potrà spostare tra una regione e l’altra all’interno del territorio nazionale. E’ questo il testo del decreto che stabilisce la modalità dei trasferimenti delle persone. Dopo i due mesi di lockdown che hanno costretto migliaia di italiani a stare chiusi a casa e spesso non nelle località di nascita o di residenza, la prospettiva di poter “tornare a casa” è stata presa da molti come una boccata di ossigeno. Il testo del decreto parla chiaro anche se restano le incognite relative alle singole località dove, eventualmente, potrebbero scoppiare nuovi contagi e cluster e l’attenzione resta alta in Molise dove attualmente c’è l’indice di contagio maggiore di tutta Italia. «A partire dal 18 maggio 2020 – si legge nel decreto – gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria». Previste anche sanzioni e denunce per chi non rispetterà gli obblighi.