Covid, casi stabili in Molise: salgono solo a Campobasso (contagi comune per comune)

Salgono a 5 i centro Covid free della regione

Contagi stabili in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. I casi in Molise fanno segnare un – 11 rispetto a sette giorni fa. Salgono a 5 i comuni Covid free: sono San Biase, Castelverrino, Provvidenti, Pietracupa e Castelbottaccio i centri liberi dal virus nella nostra regione.

Sempre Campobasso la città più colpita dal Covid in Molise. I numeri sono confermati dal report settimanale reso noto dall’Asrem e aggiornato al 10 aprile.

I contagi crescono nel capoluogo di regione dove si registrano ancora 1.576 casi, 163 in più rispetto a sette giorni fa quando ne erano 1.413.

Contagi in discesa a Termoli dove attualmente ci sono 1.148 positivi, la scorsa settimana erano 1.221. Scendono anche ad Isernia dove si è passati dai 761 casi della settimana scorsa agli attuali 660.

Sono San Biase, Castelverrino, Provvidenti, Pietracupa e Castelbottaccio i cinque centri Covid free del Molise.

In totale sono 8.392 le persone positive al Covid nella nostra regione, 11 in meno rispetto alla settimana scorsa quando in Molise ne erano state segnalate 8.403.

CONTAGI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 10 APRILE (DATI ASREM)