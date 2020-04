Covid, casi invariati su 200 tamponi processati nella notte

Anche oggi, martedi 21 aprile, il Bollettino dell’Asrem sull’andamento dei casi da Covid-19 in Regione ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Sono 198 i tamponi processati da ieri sera per un totale di 4.017. Non si è registrato nessun positivo in più. Rimangono dunque invariati i numeri rispetto alla giornata di ieri. 22 i ricoverati, 20 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Il numero degli attualmente positivi è di 213, mentre quello dei positivi totali è di 282, ai quali bisogna sottrarre i clinicamente guariti (25), i dimessi guariti (26) e i deceduti (18). Ricordiamo che è importante, soprattutto in questo momento, continuare a tenere alta la guardia, rispettare le regole e restare a casa.